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نجم الأهلي السابق ينتقد أداء منتخب مصر تحت قيادة كيروش

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
قال شادي محمد ، مدافع المنتخب الوطني الأسبق ، إن الفوز كان مهماً للفراعنة على حساب ليبيا بهدف دون رد في تصفيات كأس العالم وللمدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش لافتتاح مشواره بنتيجة جيدة.

وأوضح شادي في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب لم يقدم المستويات المنتظرة وهناك بعض الأمور الفنية ولكن بالطبع أهم ما تحقق هو حصد الفوز.

وأشار إلى أن مشاركة اللاعب الشاب عمر مرموش نجم فريق نادي شتوتجارت الألماني منذ البداية في مركز الجناح الأيسر كان مفاجأة بالنسبة له موضحاً أنه توقع الدفع بواحد من الثنائي أحمد سيد زيزو أو رمضان صبحي .

وواصل شادي تصريحاته أن البرتغالي يراهن بشكل كبير على اللاعبين المحترفين موضحاً أن مباراة الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل ضد المنتخب الليبي سوف تكون أكثر صعوبة خاصةً لأن أصحاب الأرض يحتاجون لى الظهور بشكل مغاير فيما يخص الهجوم على مرمى الشناوي.

وأنهى أن كيروش عليه أن يدرك أيضاً أن هناك عناصر محلية أفضل في بعض الأوقات من بعض المحترفين مشيداً بأداء عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني خاصة أنها المباراة الدولية الأولى.

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منتخب مصر كيروش الدوري المصري الممتاز

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