"دفا بارد" بإشراف المخرج علي بدرخان في كاليفورنيا





يعرض الفيلم المصري القصير "دفا بارد" في مهرجان "سيليكون ڨالي أفريكان فيلم فيستيڨال"Silicon Valley African Film Festival، بمدينة سان چوس بولاية كاليفورنيا الذي يعقد في الفترة من ٨ إلى ١٠ أكتوبر الجاري، حيث بدأ فعالياته أمس وسوف تنتهي مساء غد، و تم اختيار ١١٦ فيلما من ٣٦ دولة حول العالم لسنة ٢٠٢١.













الفيلم مشروع تخرج المخرج الشاب فادي عاطف، تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي بدرخان الذي أشاد بالعمل وفكرته وتنفيذه و تم عرضه أمام لجنة من نقابة المهن السينمائية التي تضمنت المخرج عمر عبد العزيز، د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هاني لاشين، المؤلف الراحل مصطفى محرم ود.سمير فرج مدير التصوير لتقييمه وحصوله على عضوية النقابة بتقدير جيد جداً.













والفيلم يتناول قصة رجل سبعيني تتخلل الوحده حياته، ينتظر أولاده و أحفاده في أحد الأعياد بفارغ الصبر فيأتون إليه و لكنهم منشغلون بحياتهم فيقرر أن يتمرد على الوضع.











