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"دفا بارد" بإشراف المخرج علي بدرخان في كاليفورنيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:05 م
فيلم دفا بارد
فيلم "دفا بارد"
سعد نبيل

يعرض الفيلم المصري القصير "دفا بارد" في مهرجان "سيليكون ڨالي أفريكان فيلم فيستيڨال"Silicon Valley African Film Festival،  بمدينة سان چوس بولاية كاليفورنيا الذي يعقد في الفترة من ٨ إلى ١٠ أكتوبر الجاري، حيث بدأ فعالياته أمس وسوف تنتهي مساء غد، و تم اختيار ١١٦ فيلما من ٣٦ دولة حول العالم لسنة ٢٠٢١.



الفيلم مشروع تخرج المخرج الشاب فادي عاطف، تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي بدرخان الذي أشاد بالعمل وفكرته وتنفيذه و تم عرضه أمام لجنة من نقابة المهن السينمائية التي تضمنت المخرج عمر عبد العزيز، د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هاني لاشين، المؤلف الراحل مصطفى محرم ود.سمير فرج مدير التصوير لتقييمه وحصوله على عضوية النقابة بتقدير جيد جداً.



والفيلم يتناول قصة رجل سبعيني تتخلل الوحده حياته، ينتظر أولاده و أحفاده في أحد الأعياد بفارغ الصبر فيأتون إليه  و لكنهم  منشغلون بحياتهم  فيقرر أن يتمرد على الوضع.



الفيلم بطولة جميل برسوم، حسام الشاعر، بولا ماهر، ملاك فيكتور، لمياء الخولي، دعاء الزيدي، حلا فستوك، والأطفال موكا عماد، مينا شحاتة، إيلي ميشيل، تأليف بيتر أسكندر، مكياج چينو، مهندس الديكور ميخا عطية، مدير إنتاج كيرلس توما، ومنفذين الإنتاج سامح يسري و مينا جورج وفيلوباتير مجدى و ناجي أشرف، ومساعد مخرج بيتر أشرف، مدير تصويــر مينا نبيل وتوزيع شركة تكوين، إخــراج فادي عاطف في ثالث تجاربه الإخراجية بعد فيلم "جنية و ربع" و "أيخ".

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