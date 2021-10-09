6 نوفمبر.. استئناف المتهمين على قرار حبسهم في انهيار "عقار جسر السويس"





وذلك بعدما كشفت التحقيقات اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.



قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الأول، اليوم السبت، تأجيل الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين بالتسبب في إنهيار عقار جسر السويس، على الحكم الصادر بحبسهم من سنة إلى 3 سنوات، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.كانت قد عاقبت محكمة جنح السلام المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف رشدي، المتهمين الـ 9 المتسببين بانهيار عقار جسر السويس في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ " عقار جسر السويس المنهار " والذي أسفر عن مصرع 25 شخصًا من السكان والعاملين بأحد مصانع العقار، و25 مصابًا آخرين، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات للمتهمين.الجدير بالذكر أن النيابة العامة أحالت في وقت سابق 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.