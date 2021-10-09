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وزير التعليم العالي: انتهاء تطعيم جميع طلاب الجامعات خلال 3 أسابيع

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن جميع الجامعات انتهت من تجهيز كافة منشآتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش تفقده جامعة عين شمس والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية من خلال متابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، استطاعت توفير تطعيمات لقاح كورونا كاملة لجميع منتسبي الجامعات المصرية سواء أعضاء هيئة تدريس أو عاملين وإداريين وأمن وطلاب؛ لكونهم يمثلوا كتلة حرجة في المجتمع، فهم 3 مليون شخص وخلفهم 3 مليون أسرة.

وتابع وزير التعليم العالي، أن الجامعات نجحت في تطعيم مليون من المستهدف منذ 1 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر، ومع بداية العام الدراسي سيتم التوسع في حملات التطعيم بشكل يتيح الانتهاء من تطعيم جميع الطلاب خلال أسبوعين لـ 3 أسابيع.

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