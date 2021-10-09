وزير التعليم العالي: انتهاء تطعيم جميع طلاب الجامعات خلال 3 أسابيع

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن جميع الجامعات انتهت من تجهيز كافة منشآتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش تفقده جامعة عين شمس والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية من خلال متابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، استطاعت توفير تطعيمات لقاح كورونا كاملة لجميع منتسبي الجامعات المصرية سواء أعضاء هيئة تدريس أو عاملين وإداريين وأمن وطلاب؛ لكونهم يمثلوا كتلة حرجة في المجتمع، فهم 3 مليون شخص وخلفهم 3 مليون أسرة.



