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هازارد يثير الجدل بشأن مستقبل مبابي مع ريال مدريد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:59 م
هازارد
هازارد
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الكلمات التي دار بين البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني والفرنسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان الفرنسي.

هازارد يثير الجدل بشأن مستقبل مبابي مع ريال مدريد
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الكاميرات التقطت لقطات وجه هازارد خلالها كلمات إلى مبابي أثناء مباراة بلجيكا وفرنسا في الدور نصف نهائي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الكثيرين زعموا أن هازارد قال لمبابي (هالا مدريد) حتى يستفز النجم الفرنسي في رد الفعل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من الصعب للغاية قراءة شفاه هازارد في هذه الواقعة من أجل معرفة الكلمات التي وجهها إلى مبابي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر سيمنع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان من التصريح مجددًا بأن ريال مدريد يفتقر إلى الاحترام للنادي الباريسي بشأن مطاردة مبابي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل وتدعي بعض التقارير الصحفية أن مبابي قد ينتقل إلى ريال مدريد في الموسم المقبل في صفقة مجانية.

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هازارد ريال مدريد

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