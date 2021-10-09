الالومنيوم يفوز على ملوي بثنائية وائل علي





نجح فريق الالومنيوم بقيادة ياسر رضوان المدير الفني للفريق في تحقيق الفوز على فريق نادي ملوي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأول ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.



سيطر لاعبي الالومنيوم على مجريات الأمور منذ إطلاق صافرة البداية واهدى مهاجموه أكثر من فرصة، في الوقت الذي اعتمد فيه لاعبوا ملوي على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة، ليتمكن وائل على من إحراز هدف التقدم للألومنيوم قبل نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني كثف فريق الالومنيوم هجماته وواصل لاعبوه إهدار الفرص حتى تمكن اللاعب وائل على من إحراز الهدف الثاني له ولفريق الالومنيوم، وقبل ختام اللقاء سجل ملوى هدفه الوحيد عن طريق محمد عصام .



بتلك النتيجة يحصد الالومنيوم ثلاث نقاط ليصل للنقطة الرابعة حصدها من تعادل في الجولة الأولى أمام بترول اسيوط، والفوز على ملوي.



بينما يتجمد رصيد ملوي عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز في المباراة الأولى على فريق الفيوم.