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ننشر صور الطالبتين ضحايا حادث دهس شاحنة خلال ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:03 م
الطالبة
الطالبة
إسلام أمين
تنشر بوابة "الفجر" صور الطالبتين "حنين عوض عبد الوهاب العتوي"، 13 عامًا، و"اسراء مدحت حلاوة"، 13 عامًا، ضحايا حادث دهس سيارة نقل، أثناء ذهابهما للمدرسة بقرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كان أهالي قرية البهي والقري المجاورة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شيعوا جثماني طالبتين في المرحلة الإعدادية، لقيتا مصرعهما، اثر حادث دهس أثناء ذهابهما للمدرسة، وتم دفن الجثتين بمقابر العائلة.

وكانت الطالبتين لقيتا مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة نقل بهن أمام قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء ذهابهن للمدرسة، كما أصيبت طالبة أخري بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين دهس سيارة نقل لثلاثة طالبات أمام قرية البهي التابعة لدائرة المركز.

أسفر الحادث عن وفاة طالبتين وهما "حنين عوض عبد الوهاب العتوي"، 13 عامًا، "اسراء مدحت حلاوة"، 13 عامًا"، وإصابة طالبة أخري تدعي "جهاد اشرف محمد" 13 عامًا، بكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام بإيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
ننشر صور الطالبتين ضحايا حادث دهس شاحنة خلال ذهابهما للمدرسة بالبحيرة
ننشر صور الطالبتين ضحايا حادث دهس شاحنة خلال ذهابهما للمدرسة بالبحيرة
ننشر صور الطالبتين ضحايا حادث دهس شاحنة خلال ذهابهما للمدرسة بالبحيرة
ننشر صور الطالبتين ضحايا حادث دهس شاحنة خلال ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

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