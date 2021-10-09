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"خناقة تجار مخدرات".. مفاجآت جديدة في مقتل شاب بطلقة طائشة أمام منزله بكرداسة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:04 م
جثة
جثة
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل شاب إثر مشاجرة نشبت بين طرفين بكرداسة، أن المجني عليه يدعى "محمد عويس بيومي" يبلغ من العمر 34 عامًا متزوج ولدية أبناء.

وأفادت التحقيقات، أن يوم الواقعة، حدثت مشاجرة بين طرفين أسفل منزل المجني عليه، نتيجة لتشاجرهم على بيع مواد مخدرة، فكان هناك أثنين من تجار المخدرات وأثنين آخرين يشترون المخدرات منهما، وأثناء ذلك حدثت مشادة أدى لإطلاق نيران أسفل منزل الضحية، فذهب ليشاهد ما يحدث أسفل العقار اصابته طلقة أسفرت عن مقتله.

 وباشرت النيابة، التحقيق في مقتل شاب، إثر طلقة طائشة بكرداسة، نتيجة مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهما.

وافادت التحقيقات، أن المشاجرة بين الشخصين كانت أمام منزل المجني عليه، وخلال وقوفه بنافذة منزله، أصيب برصاصة طائشة من أحد طرفي المشاجرة

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة. 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، وخلال المشاجرة أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه أمام مسكنه. 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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