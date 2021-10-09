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"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:06 م
حفل استقبال الطلاب الجدد
حفل استقبال الطلاب الجدد
آية حمروشي
نظم اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس، اليوم السبت، حفل استقبال للدفعة الملتحقة حديثا بالكلية، تحت اشراف الدكتورة رحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية ومنسق برنامج الساعات المعتمدة وممثلي الوحدة الطبية وشئون الطلاب بالكلية ورعاية الشباب.

كما أقيم الاحتفال تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة.

وشهد الحفل تكريم الـ5 طلاب الأوائل من كل دفعات الكلية، وكذلك الفائزين في مسابقات الاتحاد المختلفة من ( القرآن الكريم والشعر والقصه القصيره والعزف والغناء والتمثيل والرسم والتصوير ) وذلك لحث الطلاب الجدد علي التفوق علي الصعيد الاكاديمي وصعيد الانشطة الطلابيه المختلفة.

وقد استقبل طلاب الاتحاد الطلاب الجدد بالهدايا الرمزية كما تخلل الحفل عرض للانشطة العديدة الموجودة بالكلية. وقد اختتم الحفل بعمل جولة تعريفية للطلاب الجدد داخل مبني الكلية.
"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)
"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)
"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)
"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)
"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)
"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)
"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)
"صيدلة عين شمس" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد في أول أيام الدراسة (صور)

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