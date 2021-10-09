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بترول أسيوط يعود بنقطة ثمينة من انياب كيما أسوان

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار


تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط مع، نادي كيما أسوان، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي ستادأسوان ، في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي للقسم الثاني.

تقدم محمود كمال، للفريق الاسيوطي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، ونجح محمد مناع في الدقيقة 71 من احداث المباراة.

ليعود البارول لقواعده بأسيوط بنقطة ثمينة، ويرفع رصيده الي النقطة الثانية، في المسابقة.

كما يرتفع رصيد نادي كيما أسوان الي النقطة الثانية ايضا في المسابقة.

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