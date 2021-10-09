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عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي
السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:02 م
الفجر الرياضي
حسم مسؤولو نادي أهلي جدة الاتفاق مع أحد نجوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الدولي التونسي حمدي النقاز على الانتقال لصفوف الفريق السعودى لمدة موسم خلال الانتقالات الحالية فى صفقة انتقال حر.
عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي
يأتي ذلك بعد تعذر قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض بسبب قرار المحكمة الرياضية بمنع الزمالك من القيد لفترتي قيد.
ومن المقرر أن تقوم إدارة أهلي جدة بقيد النقاز في حالة اتمام التعاقد معه بدلا من اللاعب الصربي الذي تعرض لإصابة سيغيب بسببها لفترة طويلة.
وتنص لوائح الاتحاد السعودي بأن يسمح للفرق باستبدال اللاعب المصاب لفترة طويلة بلاعب آخر حتى بعد انتهاء فترة القيد.