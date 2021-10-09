حسم مسؤولو نادي أهلي جدة الاتفاق مع أحد نجوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الدولي التونسي حمدي النقاز على الانتقال لصفوف الفريق السعودى لمدة موسم خلال الانتقالات الحالية فى صفقة انتقال حر.





عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

يأتي ذلك بعد تعذر قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض بسبب قرار المحكمة الرياضية بمنع الزمالك من القيد لفترتي قيد.



