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بني سويف يفوز على الاعلاميين بثلاثية في شوط واحد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني



نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز مهم بنتيجة 3/1 على مضيفه الإعلاميين بالمباراة التى أقيمت بملعب استاد الإعلاميين ضمن منافسات المجموعة الاولي بدورى القسم الثانى .

بدأ بني سويف المباراة بتشكيل مكون من محمد حسانين في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من عبد الواحد عبد العزيز، محروس محمود، احمد كاستيلا ، أحمد فتحي، وفي خط الوسط حسام عيسى ، عمر مختار، بلال زكريا، أحمد شحاته، عزت جمال ووائل فراج.

بدأت المباراة قوية من جانب بني سويف وظهرت علي لاعبيه الرغبة في حصد الثلاث نقاط ، حتي الدقيقه 13 من الشوط الاول يتمكن عزت جمال لاعب بني سويف من مراوغة دفاعات الإعلاميين ويدخل منطقة الجزاء ليعرقله أحد لاعبي الإعلاميين ويطلق الحكم الدولي محمود عاشور صافرته معلنا ركلة جزاء مستحقه لفريق بني سويف، ويتصدى حسام عيسى كابتن الفريق للركلة ليسكنها علي يمين الحارس محرزا الهدف الاول.

تستمر سيطرة بني سويف وفي الدقيقه 28 يتمكن وائل فراج مهاجم بنى سويف من إحراز الهدف الثاني، يحاول الإعلاميين العوده للقاء لكن دون جدوى في ظل تألق لاعبو بني سويف حتى تأتي الدقيقه 39 ومن قذيقه عالميه من علي حدود منطقة الجزاء يحرز أحمد شحاته الهدف الثالث لبني سويف.

في الدقيقه 40 يشتبك عمر المختار لاعب وسط بني سويف مع احد لاعبي الاعلاميين يحتسب الحكم خطأ ويعترض اللاعب علي قرار الحكم ليخرج الحكم بطاقته الحمراء معلنا طرد عمر المختار قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، تهدأ المباراة في آخر خمس دقائق ويطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم بني سويف بثلاثية نظيفة.

يبدأ الشوط الثاني بضغط من جانب الإعلاميين محاولا استغلال النقص العددي لبني سويف حتى يتمكن من احراز هدف في الدقيقه 55 بقدم حماده جلال وسط دربكه في دفاعات بني سويف.

يجري أجرى محمد يوسف المدير الفنى لبني سويف في الدقيقه 58 تبديلا لتعويض الفراغ الذي خلفه طرد عمر المختار بوسط الملعب بنزول معتز محروس بدلا من بلال زكريا، وتبديلا اخر بنزول أمين ميدو بدلا من وائل فراج في الدقيقه 75وتستمر المباراة سجالا بين الفريقين حتي يطلق محمود عاشور صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز بني سويف 3-1 .


وأدار المباراة تحكيميا محمود عاشور حكم أول من منطقة الجيزه، وساعده خالد حسام طه منطقة القاهره، محمد مجدي من منطقة الاسماعلية.

ليرتفع رصيد بني سويف للنقطه 4 ويتوقف الاعلاميين عند صفر من النقاط

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