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رزان مغربي مطلوبة على جوجل

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:04 م
رزان مغربي
رزان مغربي
تصدرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي اليوم السبت، الموافق الـ9 من أكتوبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها مع "أبلة فاهيتا".

رزان مغربي

وحلت رزان مغربي ضيفة على برنامج "في الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، والذي ينقل عبر قنوات "أون"، ما وضعها في صارة البحث.

اسم رزان مغربي الحقيقي

وقالت رزان مغربي خلال حوارها مع "فاهيتا" إن اسمها الحقيقي رزان عبدالوهاب المغربي، موضحة أن كلمة "رزان" تعني الرزانة والرصانة والهدوء والأخلاق والأدب.

دلع رزان مغربي

وكشفت النجمة رزان مغربي العديد من جوانب حياتها خلال الحلقة، حيث أفصحت عن اسم دلعها المفضل، والذي يقال لها في غالبية الأوقات وهو "قطقوط"، إلى جانب بعض الأسماء الأخرى المشتقة من اسمها مثل وزوز وراز ورازمانية.

نشأة وميلاد وأبناء رزان مغربي

ولدت رزان مغربي في الـ19 من أغسطس عام 1973 في العصامة اللبنانية بيروت،  وهي زوجة رامي جبران، ولها ان وحيد أسمته "رام" من زوجها.

مقاس كعب رزان مغربي

وتناولت رزان مغربي إلى العديد من النقاط "الفكاهية" خلال البرنامج والتي منها مقاس "كعب" حذائها الخاص، مشيرةً إلى أن "44" عرضته على "فاهيتا".

هدية رزان مغربي لفاهيتا

وأهدت رزان مغربي الدمية فاهيتة مقدمة برنامج "لايف من الدوبلكس" فستان سواريه أحمر، أعده مصمم الملابس الخاص بها، كما غنت الأبراج بشكل جديد في دويتو مع أبلة فاهيتا.

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