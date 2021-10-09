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تحرير 64 محضر في حملة مكبرة بغرب الأقصر

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:11 م
ارشيفية
ارشيفية
طاهر الحساني
شنت رئاسة مركز ومدينة القرنه غرب الأقصر، اليوم السبت، بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم خالد الغول حملة مكبرة استهدفت قرية الأقالتة وقرية البعيرات ومدينة القرنة ومنطقة الرواجح ومعدية الاهالي.


وأسفرت الحملة عن تحرير 64 محضر، حيث تضمنت " ٣ محاضر شيشة بعدد ٢٥ شيشة، ٩ محاضر اشغالات، ٢ بائع متجول، ٣ محضر نظافة، ٤٧ ازالة ادارية.

شارك بالحملة كلا من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ورؤساء القري كلا فى قطاعه، وادارة المتابعة الميدانية، ومن ادارة شرطة المرافق الرائد علي بكري وكيل ادارة المرافق بالأقصر، والرائد محمد العادلي رئيس مباحث المرافق، والنقيب أيمن إسماعيل ظابط مرافق.

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط وإزالة الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير الأمن بتكثيف الحملات لازالة الاشغالات وتحقيق الانضباط.
تحرير 64 محضر في حملة مكبرة بغرب الأقصر
تحرير 64 محضر في حملة مكبرة بغرب الأقصر
تحرير 64 محضر في حملة مكبرة بغرب الأقصر
تحرير 64 محضر في حملة مكبرة بغرب الأقصر
تحرير 64 محضر في حملة مكبرة بغرب الأقصر
تحرير 64 محضر في حملة مكبرة بغرب الأقصر

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