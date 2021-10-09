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وكيل"قوى النواب": نثمن افتتاح السيسي معرض "تراثنا" للحرف اليدوية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:15 م
النائبة
النائبة
إيمان أسامة
ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي مُهتم بهذا النشاط منذ توليه الرئاسة.

وقالت"درويش" في تصريح لبوابة "الفجر"، إن تطوير قطاع الحرف اليدوية يُساهم في تعزيز الاقتصاد القومي وكذلك أيضًا يساعد الأيدي بأن تكون محترفة ومطلوبة في الدول الأخرى بدل الإستعاضة بالأيدي المصرية في بعض الدول بأيادي أخرى بسبب عدم جودة الحرفة في الفترات السابقة.

وأضافت وكيل قوى النواب، أن الحرف اليدوية مهمة في حياتنا وساهمت بشكل كبير في تطوير حياة الفرد وتقليل نسب البطالة، مؤكدة أننا أصبح لدينا أيدي عاملة ذات جودة عالية بسبب دعم الدولة والرئيس السيسي للأيدي العاملة وللصناعات اليدوية بالكامل.

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