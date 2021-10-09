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فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:17 م
لحظة الدهس
لحظة الدهس
إسلام أمين
حصلت بوابة "الفجر" علي مقطع فيديو مسجل من إحدى كاميرات المراقبة، يوثق لحظة دهس سيارة نقل للطالبتان حنين عوض عبد الوهاب العتوي 13 عامًا، وإسراء مدحت حلاوة 13 عامًا، أثناء ذهابهن للمدرسة بقرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كان أهالي قرية البهي والقرى المجاورة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شيعوا جثماني طالبتين في المرحلة الإعدادية، لقيتا مصرعهما، اثر حادث دهس أثناء ذهابهن للمدرسة، وتم دفن الجثتين بمقابر العائلة.

وكانت الطالبتين لقيتا مصرعهما، صباح اليوم السبت، اثر اصطدام سيارة نقل بهن أمام قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء ذهابهن للمدرسة، كما أصيبت طالبة أخري بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث و بالفحص تبين دهس سيارة نقل لثلاثة طالبات أمام قرية البهي التابعة لدائرة المركز.

أسفر الحادث عن وفاة طالبتين وهما "حنين عوض عبد الوهاب العتوي"، 13 عامًا، "اسراء مدحت حلاوة"، 13 عامًا"، وإصابة طالبة أخري تدعي "جهاد اشرف محمد" 13 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بإيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة
فيديو مروع لحظة دهس شاحنة لطالبتين ونجاة 7 أخريات خلال ذهابهن للمدرسة بالبحيرة

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