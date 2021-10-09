صاحب تريند "الطفاية دي" يناشد المواطنين بدعم العارضين بمعرض "تراثنا" (فيديو)

أجرت فضائية "TEN"، لقاء مع أيوب القاضي، صاحب تريند "الطفاية دي"، داخل جناحه المشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، والذي أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية.



وداعب "القاضي"، مراسل "TEN"، قائلًا: "قناة TeN دي" ورددها ثلاث مرات؛ ليعقب المراسل: "مالها ياعم"، ليجيبه "القاضي": "مفيش والله يا واد عمي جايين يصوروا معايا في معرض تراثنا بمركز مصر للمعارض الدولية".



وناشد، المواطنين، بزيارة معرض "تراثنا" ودعم جميع العارضين به، قائلًا: "لازم تشجعوا المنتجات كلها اللي في المعرض؛ لأن الناس دي كلها تعبت، زي ما هتشجعونا شجعوا جميع المنتجات بأكبر معرض للحرف اليدوية في مصر".



وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تفقد عدد من الأجنحة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات الأثرية عقب افتتاحه، ومن بينها الجزء المخصص للبائع أيوب القاضي الذي ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو "الطفاية دي".

