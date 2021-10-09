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بمشاركة نجوم الكرة القدم وأسرهم .. يوم عائلى مميز فى "سيتى كلوب" العبور

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حرصا من أندية سيتى كلوب ، على عودة الأجواء الأسرية والعلاقات العائلية فى ظل ضغوط العمل وانشغال أفراد الأسرة بمهامهم اليومية ، نظم سيتى كلوب بمدينة العبور، يوما عائليا لأعضاء النادى من خلال "ويل سبرينج كامب" بهدف تقريب المسافات بين أفراد الأسرة الواحدة ، عن طريق الألعاب والمسابقات الترفيهية بهدف قضاء أوقات أطول وأجمل بين الأباء والأمهات وأبنائهم.

وتهدف معسكرات ويل سبرينج إلى تفعيل الأنشطة الاجتماعية والتعلم العملي عن طريق برامج القيادة، ومجموعات الدعم والتنمية الأسرية، والمعسكرات اليومية، ومعسكرات الأب والأم والطفل، ومعسكرات المدارس الحكومية والمحلية والمعسكرات الدولية.

وشارك فى ويل سبرينج كامب الذى أقيم بنادى سيتى كلوب فرع العبور، عدد كبير من نجوم الكرة وأسرهم لقضاء يوم عائلى ووقت ممتع وعلى رأسهم الكابتن عبد الحميد بسيونى والكابتن حسين عبد اللطيف والكابتن أسامة عرابى، بجانب أعضاء نادى سيتى كلوب العبور.

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سيتي كلوب

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