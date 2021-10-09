للمحصنين بجرعتين فقط.. شرط المملكة لأداء العمرة والصلاة بالحرمين





قررت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 وضع شروط للحفاظ على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمنع الإصابة بفيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة، أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.





وكانت تلك الشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة هي:





أولًا: اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق (توكلنا).





ثانيًا: ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتي التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء