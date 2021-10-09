الفيوم يتخطي ديروط بالقسم الثاني





تمكن فريق نادي الفيوم بقيادة المدير الفني، رمضان رجب، من الفوز علي فريق نادي ديروط بهدف نظيف ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي ملعب الفيوم، في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي للقسم الثاني.





ضم تشكيل الفيوم كلا من .. إسلام عماد، وأحمد رجب، و أحمد حامد، و إسلام السيد، و محمد عادل، و حسام حسن، و السيد لطفي، و أحمد محمد، و محمود أشرف، و محمد أحمد، و عبد المعطي محمد.



كما جاء تشكيل ديروط مكون من .. حسام محمد، و علي محمد، و سامي سمير، و إسلام عاطف، و خالد أسامة، و حسام منصور، ومحمد أحمد، و محمد عادل، وايمن محمد، و طارق فضل، واريك جيمس



أحرز هدف المباراة، اللاعب عبد المعطي محمد، في الدقيقة 32 من احداث الشوط الثاني للمباراة.



بهذا الفوز يرتفع رصيد الفيوم الي النقطة الرابعة، ليحتل المركز الخامس، في ترتيب جدول المسابقة.



بينما يظل نادي ديروط بدون نقاط في المسابقة، ويحتل المركز الرابع عشر.