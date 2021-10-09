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فوز شبين القناطر والماظة وتعادل العبور ومصر للتأمين

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثاني عن فوز فريق شبين القناطر بقيادة محمد شعرواى على حساب فريق الغابه بهدفين نظيفين سجلها عمرو عادل وزيزو.

وتعادل فريق العبور بقيادة عمرو الدالى مع فريق مصر للتأمين بقيادة عصام مرعى وكمال أمين بهدف لمثله تقدم العبور بهدف في الدقيقة 10 من الشوط الثاني من ركلة جزاء وتعادل أحمد سعد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق فريق الماظة بقيادة محمد صلاح فوزا هاما على فريق المرج بقيادة على سليمان بهدفين مقابل هدف،حيث تقدم المرج بهدف عبد اللطيف محمد من ركلة جزاء، وأدرك الماظه هدفين عن طريق حسام نبيل هنري وعرفه جاسر.

وفاز فريق التربية والتعليم بقيادة تامر عبده على فريق القومي بقيادة محمد فصيح بهدفين مقابل هدف سجلهما حسين حسن حماصه ومؤمن مجدى وأدرك القومي هدف في الشوط الثاني.

وتغلب فريق طوخ بقيادة محمد خطاب على فريق الشمس بقيادة أحمد عيد عبد الملك بهدف دون رد سجله محمود قورة.

وحقق فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر الفوز فريق مركز شباب بطا بقيادة محمد عابدين بهدفين مقابل هدف .

وتعادل فريق البلاستيك بقيادة أحمد فكرى الصغير مع فريق أسكو بقيادة ياسر محمدى بدون أهداف وحصل فريق الأميرية على راحه هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- شبين القناطر 6 نقاط
2- العبور 4 نقاط
3- طوخ 4 نقاط
4- أسكو 4 نقاط
5- الأميرية 3 نقاط
6- التربية والتعليم 3 نقاط
7- شباب بطا 3 نقاط
8- الماظه3 نقاط
9- اتحاد الشرطة 3 نقاط
10- مصر للتأمين نقطتين
11- البلاستيك نقطتين
12- الشمس نقطة
13- القومي بدون نقاط
14- الغابه بدون نقاط
15- المرج بدون نقاط

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