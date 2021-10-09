426 مسجدًا جديدًا ينضم لمشروع الأذان الموحد في الربع الأول من العام المالي

أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة أنه قد تم ضم (426) مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 3538) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع (الأذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.



