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إجراء أخير للزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:33 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية عصر اليوم بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، استعدادا للسفر إلى كينيا لمواجهة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بكينيا، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 22 أو 23 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

إجراء أخير للزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا
وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق  والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

 ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال إفريقيا توسكر الزمالك

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