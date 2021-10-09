تعرف على نتائج الجولة الاولى للمجموعة السابعة القسم الثالث

- ميت الخولي و ابو شحاته

تأخرت لما يقرب الساعة بسبب عدم وصول الحكام لارض المباراه وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف

اقيمت اليوم السبت لقاءات الجوله الاولى للمجموعه السابعه بدوري القسم الثالث والتي تنظم منافساتها منطقه دمياط لكره القدمشهدت هذه الجولة اقامه 6 مباريات جاءت نتائجها كالأتي :- غزل دمياط و المطريةأقيمت على ملعب الاول وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما حيث تقدم غزل دمياط ثم تعادل المطرية ليحصد كل فريق نقطه واحدة .- الرباط والانوار والشهداءجاءت المباراه حماسيه وقد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، وقد نجح الرباط في التقدم عن طريق محمود زكريا ثم تعادل الشهداء في الدقيقه 92 من عمر المباراة.- التل الكبير والسروانتهت بفوز فريق السرو الدمياطي وهو الصاعد حديثا من القسم الرابع بهدف دون رد ، ليحصل اول ثلاثه نقاط في مشوار الموسم الجديد بالقسم الثالث.- النوبه وكهرباء الاسماعيليهنجح فريق الكهرباء في الخروج منتصرا في هذه المباراه التي اقيمت بالسويس دي يحصد اول ثلاثه نقاط في الموسم الجديد ، بينما تجمد الرصيد النوبه بلا نقاط.- رأس البر ودمياطمثلت هذه المباراة ديربي لأبناء محافظة دمياط وقد أقيمت على ملعب الأول وانتهت بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف ، لينتشي فريق دمياط بالانتصار خلال أول جولة .