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تعرف على نتائج الجولة الاولى للمجموعة السابعة القسم الثالث
السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:34 م
إيمان الجعيدي
اقيمت اليوم السبت لقاءات الجوله الاولى للمجموعه السابعه بدوري القسم الثالث والتي تنظم منافساتها منطقه دمياط لكره القدم
شهدت هذه الجولة اقامه 6 مباريات جاءت نتائجها كالأتي :
- غزل دمياط و المطرية
أقيمت على ملعب الاول وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما حيث تقدم غزل دمياط ثم تعادل المطرية ليحصد كل فريق نقطه واحدة .
- الرباط والانوار والشهداء
جاءت المباراه حماسيه وقد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، وقد نجح الرباط في التقدم عن طريق محمود زكريا ثم تعادل الشهداء في الدقيقه 92 من عمر المباراة.
- التل الكبير والسرو
انتهت بفوز فريق السرو الدمياطي وهو الصاعد حديثا من القسم الرابع بهدف دون رد ، ليحصل اول ثلاثه نقاط في مشوار الموسم الجديد بالقسم الثالث.
- النوبه وكهرباء الاسماعيليه
نجح فريق الكهرباء في الخروج منتصرا في هذه المباراه التي اقيمت بالسويس دي يحصد اول ثلاثه نقاط في الموسم الجديد ، بينما تجمد الرصيد النوبه بلا نقاط.
- رأس البر ودمياط
مثلت هذه المباراة ديربي لأبناء محافظة دمياط وقد أقيمت على ملعب الأول وانتهت بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف ، لينتشي فريق دمياط بالانتصار خلال أول جولة .
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شهدت هذه الجولة اقامه 6 مباريات جاءت نتائجها كالأتي :
- غزل دمياط و المطرية
أقيمت على ملعب الاول وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما حيث تقدم غزل دمياط ثم تعادل المطرية ليحصد كل فريق نقطه واحدة .
- الرباط والانوار والشهداء
جاءت المباراه حماسيه وقد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، وقد نجح الرباط في التقدم عن طريق محمود زكريا ثم تعادل الشهداء في الدقيقه 92 من عمر المباراة.
- التل الكبير والسرو
انتهت بفوز فريق السرو الدمياطي وهو الصاعد حديثا من القسم الرابع بهدف دون رد ، ليحصل اول ثلاثه نقاط في مشوار الموسم الجديد بالقسم الثالث.
- النوبه وكهرباء الاسماعيليه
نجح فريق الكهرباء في الخروج منتصرا في هذه المباراه التي اقيمت بالسويس دي يحصد اول ثلاثه نقاط في الموسم الجديد ، بينما تجمد الرصيد النوبه بلا نقاط.
- رأس البر ودمياط
مثلت هذه المباراة ديربي لأبناء محافظة دمياط وقد أقيمت على ملعب الأول وانتهت بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف ، لينتشي فريق دمياط بالانتصار خلال أول جولة .
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- ميت الخولي و ابو شحاته
تأخرت لما يقرب الساعة بسبب عدم وصول الحكام لارض المباراه وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف