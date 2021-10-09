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تعرف على نتائج الجولة الاولى للمجموعة السابعة القسم الثالث

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
اقيمت اليوم السبت لقاءات الجوله الاولى للمجموعه السابعه بدوري القسم الثالث والتي تنظم منافساتها منطقه دمياط لكره القدم


شهدت هذه الجولة اقامه 6 مباريات جاءت نتائجها كالأتي :


- غزل دمياط و المطرية

أقيمت على ملعب الاول وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما حيث تقدم غزل دمياط ثم تعادل المطرية ليحصد كل فريق نقطه واحدة .


- الرباط والانوار والشهداء

جاءت المباراه حماسيه وقد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، وقد نجح الرباط في التقدم عن طريق محمود زكريا ثم تعادل الشهداء في الدقيقه 92 من عمر المباراة.


- التل الكبير والسرو

انتهت بفوز فريق السرو الدمياطي وهو الصاعد حديثا من القسم الرابع بهدف دون رد ، ليحصل اول ثلاثه نقاط في مشوار الموسم الجديد بالقسم الثالث.

- النوبه وكهرباء الاسماعيليه

نجح فريق الكهرباء في الخروج منتصرا في هذه المباراه التي اقيمت بالسويس دي يحصد اول ثلاثه نقاط في الموسم الجديد ، بينما تجمد الرصيد النوبه بلا نقاط.


- رأس البر ودمياط

مثلت هذه المباراة ديربي لأبناء محافظة دمياط وقد أقيمت على ملعب الأول وانتهت بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف ، لينتشي فريق دمياط بالانتصار خلال أول جولة .


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- ميت الخولي و ابو شحاته

 تأخرت لما يقرب الساعة بسبب عدم وصول الحكام لارض المباراه وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف

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