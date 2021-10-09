محافظ بورسعيد يستجيب لاستغاثة سيدة «بجزر المراحات» (فيديو)





وقال: "لو احتاجت لعملية قلب مفتوح سأجري لها العملية على نفقة هيئة الرعاية الصحية"، دعما لمنطقة "جزر المراحات" ببحر البقر جنوب بورسعيد وذلك لأنها تعد المناطق الأكثر احتياجا.





وكانت قد أنطلقت القافلة الطبية مدعومة بجميع الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما تم عمل التسجيلات اللازمة للمواطنين الغير مسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعمل التحويلات اللازمة للحالات التي تستلزم إجراءات تخصصية دقيقة، وتم التنسيق من خلال إدارة التسويق وريادة الاعمال د هبة الحديدي بالتعاون مع إدارات الهيئة من إدارة الرعاية الأولية، د مروة حلاوة، وإدارة الرعاية الثنائية والثالثية وإدارة إرضاء المنتفعين.





شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، القافلة الطبية التي شكلتها هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بقيادة الدكتور مصطفى شعبان لجميع التخصصات، بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الخيرية بقيادة دكتورة نور الهدى الجمال، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لتوقيع الكشف الطبي على سكان منطقة الجزر ببحر البقر جنوب بورسعيد أو ما يسمى "بالمثلت المعدوم" وصولًا للمناطق الأكثر إحتياجًا.استغاثت سيدة بسيطة من سكان منطقة «جزر المراحات» جنوب بورسعيد باللواء عادل الغضبان، مطالبه بحاجتها للعلاج وعمل عملية جراحية بالقلب وتركيب دعاهة وعلى الفور، عرض محافظ بورسعيد الاستغاثة على الدكتور مصطفي شعبان مدير عام هيئة الرعاية ببورسعيد واستجاب على الفور لطلبها وتكفل بعلاجها وتركيب دعامة بالقلب.