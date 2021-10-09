المدينة يسقط في فخ التعادل امام التليفونات





فصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق المدينة المنورة امام فريق تليفونات بني سويف، التي جمعتهما اليوم بملعب الأول ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.





تمكن المدينة المنورة من إحراز هدف التقدم من صاروخية للاعب محمد بكري في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، واستطاع تليفونات بني سويف من إدراك هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق هيثم جميل.





بتلك النتيجة يحصد المدينة المنورة أول نقطة له هذا الموسم، في أول لقاء رسمي له بعد تأجيل مباراته أمام ديروط في الجولة الأولى.



وعلى الجانب الآخر يحصد التليفونات أيضاً اول نقطه له بعد خسارته في الجولة الأولى أمام فريق البداري.