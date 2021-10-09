الليلة.. أسرة مسلسل "رق الحبيب" ضيوف "واحد من الناس"









في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم السبت من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، يلتقي الدكتور عمرو الليثي يلتقي باسرة مساسل رق الحبيب من دراما (حكاية ورا كل باب ) والنجم أحمد فؤاد ، احمد عبد الفتاح ، احمد كامل

وغيرهم من النجوم





وتتناول الحلقة كشف أسرار خاصة تذاع لاول مرة عن المسلسل وكواليس عمل النجم أحمد فؤاد مع النجمة سوسن بدر وكيف راي العمل ومشاركته نخبة من الشباب ، ومناقشة قضية جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع





انتظرونا وحلقة المشاعر الانسانية