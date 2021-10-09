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غدا.. عرض مسلسل الأنسة فرح الجزء الثالث على قناة mbc مصر

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:34 م
الآنسة فرح
الآنسة فرح
أروي حمدي
يعرض مسلسل "الأنسة فرح" الجزء الثالث علي قناة mbc مصر غدا الموافق الأحد 9 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساء.



من جانب أخر يذكر أن مسلسل "الأنسة فرح" الجزء الثاني أنتهي من العمل بمواجهة فرح، التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، للعديد من الضغوطات في حياتها، واختتمها إطلاق النار على طارق الذي لعب دوره محمد الكيلاني، وفي الموسم الثالث يشهد الآنسة فرح العديد من التطورات في الأحداث.



مسلسل "الأنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

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مسلسل الأنسة فرح الجزء الثالث الفنانة أسماء أبو اليزيد الفنان محمد كيلاني الفجر الفني إخراج وائل فرج

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