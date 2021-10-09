بإطلالة جذابة.. رايا أبي راشد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية رايا أبي راشد جمهورها بصور من أحدث ظهور لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أبي راشد" وهي ترتدي بلوزه باللون الأسود بها إطار من السنان، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها أبرز ملامحها الجميلة، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها،وعلقت على الصورة قائلة:"سيلفي نهاية الأسبوع ".



في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005.