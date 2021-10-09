Advertisements

الجمعة.. وزيرة التضامن ضيفة برنامج "معكم من الشاذلي"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:22 م
نيفين القباج
نيفين القباج
أروي حمدي
تحل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج يوم الجمعة الموافق 15أكتوبر ضيفا في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي تقدمه الفنانة مني الشاذلي على قناة cbcفي تمام الساعة التاسعة مساء.



وتتحدث الإعلامية مني الشاذلي مع الدكتورة نيفين القباج عن مجموعة من المبادرات التي فَعَلّتها الوزارة منذ توليها المنصب، حيث تأتي الاستضافة على خلفية حضور الوزيرة لمناقشة رسالة الماجستير للطالبة جيهان سيد خليل، وهي إحدى الطالبات اللائي تربين في دار الفتح الإسلامي للرعاية البديلة، أحد الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.



ومن جانب أخر تناقش الإعلامية منى الشاذلي الوزيرة في العائد من المبادرات التي تنفذها الوزارة؛ ومن ضمنها حياة كريمة؛ وتكافل وكرامة، والمشاركة في التعليم المجتمعي؛ ودعم الأسر المنتجة بالإضافة لحملات تنظيم الأسرة.



وتتضمن الحلقة لقاءات مع عدد من الرائدات المجتمعيات، حول دراستهن للحالات التي تستحق الدعم من الوزارة من خلال الزيارات المنزلية.

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج برنامج معكم مني الشاذلي الفجر الفني الإعلامية مني الشاذلي

أخبار تهمك

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة

بالصور.. صاحب تريند "الطفاية دي" يُضحك الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

تعرف على تطورات أزمة أجايي مع الأهلي

منذ ساعتين

بوجبا يكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 5 ساعات

هالاند يحدد شرطين للانتقال إلى ناديه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يكشف أسرار رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"نيفين القباج".. ضمن أبرز المرشحين لوزارة التضامن (بروفايل)

التعديل الوزاري| من هي نيفين القباج المرشحة لـ"التضامن"

التعديل الوزاري.. ما لا تعرفه عن نيفين القباج وزير التضامن الجديد؟

لبنى عسل عن استقبال غادة والي لنيفين القباج بالورود: مشهد إيجابي.. (فيديو)

التضامن: الوزارة تتحمل تكلفة راتب مرافق طالب الأزهر الكفيف

وزيرة التضامن: 320 مليون تكلفة إعفاء أسر تكافل وكرامة من مصروفات الدراسة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

02:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements