الجمعة.. وزيرة التضامن ضيفة برنامج "معكم من الشاذلي"

تحل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج يوم الجمعة الموافق 15أكتوبر ضيفا في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي تقدمه الفنانة مني الشاذلي على قناة cbcفي تمام الساعة التاسعة مساء.







وتتحدث الإعلامية مني الشاذلي مع الدكتورة نيفين القباج عن مجموعة من المبادرات التي فَعَلّتها الوزارة منذ توليها المنصب، حيث تأتي الاستضافة على خلفية حضور الوزيرة لمناقشة رسالة الماجستير للطالبة جيهان سيد خليل، وهي إحدى الطالبات اللائي تربين في دار الفتح الإسلامي للرعاية البديلة، أحد الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.







ومن جانب أخر تناقش الإعلامية منى الشاذلي الوزيرة في العائد من المبادرات التي تنفذها الوزارة؛ ومن ضمنها حياة كريمة؛ وتكافل وكرامة، والمشاركة في التعليم المجتمعي؛ ودعم الأسر المنتجة بالإضافة لحملات تنظيم الأسرة.







وتتضمن الحلقة لقاءات مع عدد من الرائدات المجتمعيات، حول دراستهن للحالات التي تستحق الدعم من الوزارة من خلال الزيارات المنزلية.