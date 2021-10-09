بوجبا يكشف عن وجهته المقبلة





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي فتح الباب أمام عودته إلى يوفنتوس الإيطالي علماً بأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.





وأشارت صحيفة مانشستر ايفننج نيوز البريطانية إلى أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع بوجبا مجاناً على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في حين قدم الشياطين الحمر عرضاً للنجم الفرنسي منذ يوليو الماضي ولكنه لم يرد عليه حتى الآن.





وعن العودة إلى يوفنتوس، قال بوجبا في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية عبر موقعها على شبكة الانترنت:" أحب تورينو! أتحدث دائمًا مع زملائي السابقين في يوفنتوس مثل باولو ديبالا".





واختتم بوجبا تصريحاته قائلا:"أنا في مانشستر يونايتد الآن ولدي عقد معه حتى يونيو المقبل، فلنرى. أريد أن أكمل الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة وبمستوى عالي، ثم سنرى".



