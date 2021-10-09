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أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:29 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي

تواجد الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي اليوم بعد وصوله إلى القاهرة، حيث عقد اللاعب جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل التدريب اطمأن خلالها المدرب الفرنسي على حالة اللاعب.

وخضع سيسيه لفحص طبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالته قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

 ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال إفريقيا كارتيرون الزمالك

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