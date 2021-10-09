آخر تطورات الأوضاع في إقليم كشمير

تصدر إقليم كشمير الهندي اليوم السبت الموافق التاسع من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تطور الأحداث الدامية عل أراضيه.





إقليم كشمير





ويعتبر إقليم كشمير أحد أجمل المناطق الخلابة في العالم، كما أنه غني بالكثير من الموارد الطبيعية، التي لطالما جعلته مطمعا للكثيرين، واشتعلت بسببه الحروب.





بداية الصراع في كشمير





وبدأ الصراع حول كشمير منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، حيث اشتد النزاع بين الهند وباكستان، الأمر الذي تطور إلى نزاع عسكري مسلح بين البلدين.





النزاع على إقليم كشمير





واشتعلت حرب ونزاع كبير بين الهند وباكستان، بسبب أحقية امتلاك إقليم كشمير الغني بالموارد، والذي يسكنه نسب عالية من المسلمين تخطت الـ60% من سكانه.





صراح مسلح بسبب إقليم كشمير





ونشب صراع مسلح في إقليم كشمير نتج عنه تبادل لإطلاق النار ما تسبب في مقتل معلمين من قبل مسلحين مناهضين للهند على الأرجح بعد هجوم على مدرسة في الجزء الخاضع لسيطرة "نيودلهي".





تطورات الأوضاع في كشمير





واقتحم مسلحون مدرسة حكومية في منطقة إيدغاه بمدينة سرينغار، وقتلوا المعلمين، بينهم مدير المدرسة في إقليم كشمير تزامنا مع خلوها من التلاميذ خلال الحادث.





وشن مقاتلون ينتمون إلى "المقاومة" هجوما في إقليم كشمير قبل أيام من ذلك الحادث، تضمن 3 غارات منفصلة نفذت في ساعة ونصف، ونتج عنها مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طبيب صيدلي.





قوات الأمن في إقليم كشمير





وأوضحت جبهة المقاومة أن المدنيين الثلاثة كانوا يعملون لصالح قوات الأمن الهندية، وأن الصيدلي كان ينتمي إلى جبهة "RSS" القومية الهندوسية التي يرتبط بها حزب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، ما أشعل التطورات في إقليم كشمير.





مقتل مدنيين في إقليم كشمير





وقتل اثنان من المدنيين بالرصاص في سرينغار خلال سلسلة اعتداءات شكلت قلق الأجهزة الأمنية، ليؤكد قائد الشرطة ديلباغ سينغ، تعهده بإلقاء القبض على المهاجمين ومتسببي الانفلات في إقليم كشمير في أقرب وقت.





مزايا إقليم كشمير





ويتمتع إقليم كشمير بطبيعة خلابة على مساحة 86 ألف ميل مربع، ويعيش على أرضه نحو 20 مليون نسمة، وزعوا بين الهند وباكستان.



