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فوز أبو النمرس وبشتيل وتعادل الصيد وهزيمة حدائق الأهرام بالقسم الثالث

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد


اقيمت اليوم، السبت، مباريات الأسبوع الثاني بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث اسفرت النتائج عن فوز أبو النمرس على المعادي بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى اقيمت على ملعب أبو النمرس، سجل أهداف المباراة كلاً من عبده عبد العاطي وعبد الله زغلول.

وتلقى حدائق الأهرام الهزيمة الثانية على يد مستقبل وطن بثلاث أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى اقيمت على ملعبه، سجل أهداف مستقبل وطن أسامة خليل (هاتريك)، وكيشا لحدائق الأهرام.

وفاز النجوم خارج الديار على حساب حلوان العام بهدف دون مقابل، سجله اللاعب مصطفي السيد.

إما عن باقى النتائج فجاءت كالأتى:

بشتيل 4-0 العياط
الصيد 0-0 كاسكادا
البدرشين 1-0 جولدي
الطائرات 1-0 صول

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الطائرات 6 نقاط
2- النجوم 6 نقاط
3- أبو النمرس 6 نقاط
4- مستقبل وطن 6 نقاط
5- بشتيل 3 نقاط
6- المعادي 3 نقاط
7- جولدي 3 نقاط
8- العياط 3 نقاط
9- البدرشين 3 نقاط
10- كاسكادا نقطة
11- الصيد نقطة
12- حلوان العام بدون نقاط
13- حدائق الأهرام بدون نقاط
14- صول بدون نقاط

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