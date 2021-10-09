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المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان تكرم أسر الشهداء بمناسبة أنتصارات أكتوبر
السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:36 م
وسط حشد ضخم من الاهالي أقامت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية، برئاسة المستشار الشريف إسماعيل الانصاري، وحضور مها ماهر المصري، منسق عام ائتلاف دعم مصر، والمستشار محمد كساب نائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية،أحتفال كبير بالفيوم، بمناسبة الذكرى الـ ( ٤٨) لانتصارات أكتوبر المجيدة وتكريم اسر الشهداء.
بدا الاحتفال بالسلام الجمهوري وبعد ذلك كلمة المستشار إسماعيل الانصاري، والتى هنأ فيها القيادة السياسية والقوات المسلحة وأهالي أسر الشهداء بمحافظ الفيوم بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن ملحمة العبور ستظل مسطّرة بحروف من نور فى ذاكرة الوطن ومصدر إلهام لتجاوز التحديات والصعاب التى من الممكن أن يتعرض لها الوطن، فقواتنا المسلحة ابدا لم يفتر عزمها ولم يقتصر دورها على حماية حدودنا فحسب بل هى يدٍ تُبنى ويدٍ تحمل السلاح.
وقال المستشار محمد كساب، نائب رئيس المنظمة المصريه الدولية لحقوق الانسان والتنمية، أن الاحتفال تضمن الحفل عرض فيلمين تسجيليين الاول عن انتصارات أكتوبر المجيدة والثانى عن ملحمة العبور الثانى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى و حجم المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى محافظة الفيوم.
كما تضمنت الاحتفالية تكريم أسر الشهداء الابطال، منهم أسر الشهيد الجندي المقاتل احمد أيمن عوض ،والشهيد الجندي المقاتل محمد احمد السيد عبد السلام، ، والشهيد أحمد سيد عبد المجيد،والشهيد احمد شحات احمد مفتاح.