Advertisements

المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان تكرم أسر الشهداء بمناسبة أنتصارات أكتوبر

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
وسط حشد ضخم من الاهالي أقامت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية، برئاسة المستشار الشريف إسماعيل الانصاري، وحضور مها ماهر المصري، منسق عام ائتلاف دعم مصر، والمستشار محمد كساب نائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية،أحتفال كبير بالفيوم، بمناسبة الذكرى الـ ( ٤٨) لانتصارات أكتوبر المجيدة وتكريم اسر الشهداء.

بدا الاحتفال بالسلام الجمهوري وبعد ذلك كلمة المستشار إسماعيل الانصاري، والتى هنأ فيها القيادة السياسية والقوات المسلحة وأهالي أسر الشهداء بمحافظ الفيوم بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن ملحمة العبور ستظل مسطّرة بحروف من نور فى ذاكرة الوطن ومصدر إلهام لتجاوز التحديات والصعاب التى من الممكن أن يتعرض لها الوطن، فقواتنا المسلحة ابدا لم يفتر عزمها ولم يقتصر دورها على حماية حدودنا فحسب بل هى يدٍ تُبنى ويدٍ تحمل السلاح.

وقال المستشار محمد كساب، نائب رئيس المنظمة المصريه الدولية لحقوق الانسان والتنمية، أن الاحتفال تضمن الحفل عرض فيلمين تسجيليين الاول عن انتصارات أكتوبر المجيدة والثانى عن ملحمة العبور الثانى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى و حجم المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى محافظة الفيوم.

كما تضمنت الاحتفالية تكريم أسر الشهداء الابطال، منهم أسر الشهيد الجندي المقاتل احمد أيمن عوض ،والشهيد الجندي المقاتل محمد احمد السيد عبد السلام، ، والشهيد أحمد سيد عبد المجيد،والشهيد احمد شحات احمد مفتاح.

أخبار تهمك

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكشف أسرار رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين

تعرف على تطورات أزمة أجايي مع الأهلي

منذ ساعتين

هالاند يحدد شرطين للانتقال إلى ناديه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 5 ساعات

بوجبا يكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور.. صاحب تريند "الطفاية دي" يُضحك الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

02:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements