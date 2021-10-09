المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان تكرم أسر الشهداء بمناسبة أنتصارات أكتوبر

وسط حشد ضخم من الاهالي أقامت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية، برئاسة المستشار الشريف إسماعيل الانصاري، وحضور مها ماهر المصري، منسق عام ائتلاف دعم مصر، والمستشار محمد كساب نائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية،أحتفال كبير بالفيوم، بمناسبة الذكرى الـ ( ٤٨) لانتصارات أكتوبر المجيدة وتكريم اسر الشهداء.

وسط حشد ضخم من الاهالي أقامت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية، برئاسة المستشار الشريف إسماعيل الانصاري، وحضور مها ماهر المصري، منسق عام ائتلاف دعم مصر، والمستشار محمد كساب نائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية،أحتفال كبير بالفيوم، بمناسبة الذكرى الـ ( ٤٨) لانتصارات أكتوبر المجيدة وتكريم اسر الشهداء.