بهذه الطريقة.. هنادي مهنًا تروج للحلقة السادسة من مسلسل "بدون ضمان"

روجت الفنانة هنادي مهنا لمسلسلها الجديد إلا أنا حكاية "بدون ضمان " وذلك بنشر صور من المسلسل،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "مهنا" على الصور قائلة:" تفتكرو ايه اللي هيحصل مع مريم؟. النهارده الساعة 8 مساءًا الحلقة السادسة على dmc من مسلسل بدون ضمان".



ويذكر أن مسلسل إلا أنا حكاية "بدون ضمان"، شارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم: هنادي مهنا، إسلام جمال، هاجر أحمد، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، حنان سليمان، كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.