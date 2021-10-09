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بهذه الطريقة.. هنادي مهنًا تروج للحلقة السادسة من مسلسل "بدون ضمان"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:14 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
منار أشرف داود
روجت الفنانة هنادي مهنا لمسلسلها الجديد إلا أنا حكاية "بدون ضمان " وذلك بنشر صور من المسلسل،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "مهنا" على الصور قائلة:" تفتكرو ايه اللي هيحصل مع مريم؟. النهارده الساعة 8 مساءًا الحلقة السادسة على dmc من مسلسل بدون ضمان".

ويذكر أن مسلسل إلا أنا حكاية "بدون ضمان"، شارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم: هنادي مهنا، إسلام جمال، هاجر أحمد، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، حنان سليمان، كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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