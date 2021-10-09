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بهذه الطريقة.. هنادي مهنًا تروج للحلقة السادسة من مسلسل "بدون ضمان"
السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:14 م
منار أشرف داود
روجت الفنانة هنادي مهنا لمسلسلها الجديد إلا أنا حكاية "بدون ضمان " وذلك بنشر صور من المسلسل،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "مهنا" على الصور قائلة:" تفتكرو ايه اللي هيحصل مع مريم؟. النهارده الساعة 8 مساءًا الحلقة السادسة على dmc من مسلسل بدون ضمان".
ويذكر أن مسلسل إلا أنا حكاية "بدون ضمان"، شارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم: هنادي مهنا، إسلام جمال، هاجر أحمد، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، حنان سليمان، كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.
وعلقت "مهنا" على الصور قائلة:" تفتكرو ايه اللي هيحصل مع مريم؟. النهارده الساعة 8 مساءًا الحلقة السادسة على dmc من مسلسل بدون ضمان".
ويذكر أن مسلسل إلا أنا حكاية "بدون ضمان"، شارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم: هنادي مهنا، إسلام جمال، هاجر أحمد، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، حنان سليمان، كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.