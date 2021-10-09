فوز سنورس وتعادل مركز شباب ببا وغارب بالجولة الأولى للقسم الثالث





انتهت اليوم منافسات ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، والتى تضم 12 فريق من فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .



حيث نجح مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز على ضيفه مركز شباب سمسطا بملعبه بالفيوم بنتيجة 1/2 ليحقق انتصار اول ببداية المسابقة وينجح فى اسعاد جماهيره .



فيما نجح مركز شباب الفيوم ' الساحة ' فى تحقيق تعادل خارج ارضيه امام راس غارب بنتيحة 1/1 .





وبذات النتيجة تعادل مركز شباب ببا امام ضيفه اطسا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سمسطا ببنى سويف ، واحرز رضا شحاته هدف ببا فيما أحرز خالد عبد الرحمن هدف اطسا وشهدت المباراة عدة اعتراضات من جانب الفريقان على أداء طاقم التحكيم لتغاضيه عن احتساب مخالفات واضحة لصالح الفريقان .

فيما كانت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة قد قررت تأجيل مباراة الواسطى وضيفه شباب ناصر وذلك لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامة مبارايات الواسطى بملعبه الجديد .





وبقام الاحد مباراتان حيث يستضيف مطرطارس ضيفه فريق لافيينا بملعب مركز شباب سنورس، فيما يحل ابو كساة ضيفا على عاملين غارب بملعب العاملين بالبحر الأحمر .