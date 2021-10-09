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فوز سنورس وتعادل مركز شباب ببا وغارب بالجولة الأولى للقسم الثالث

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


انتهت اليوم منافسات ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، والتى تضم 12 فريق من فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

حيث نجح مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز على ضيفه مركز شباب سمسطا بملعبه بالفيوم بنتيجة 1/2 ليحقق انتصار اول ببداية المسابقة وينجح فى اسعاد جماهيره .

فيما نجح مركز شباب الفيوم ' الساحة ' فى تحقيق تعادل خارج ارضيه امام راس غارب بنتيحة 1/1 .


وبذات النتيجة تعادل مركز شباب ببا امام ضيفه اطسا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سمسطا ببنى سويف ، واحرز رضا شحاته هدف ببا فيما أحرز خالد عبد الرحمن هدف اطسا وشهدت المباراة عدة اعتراضات من جانب الفريقان على أداء طاقم التحكيم لتغاضيه عن احتساب مخالفات واضحة لصالح الفريقان .
فيما كانت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة قد قررت تأجيل مباراة الواسطى وضيفه شباب ناصر وذلك لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامة مبارايات الواسطى بملعبه الجديد .


وبقام الاحد مباراتان حيث يستضيف مطرطارس ضيفه فريق لافيينا بملعب مركز شباب سنورس، فيما يحل ابو كساة ضيفا على عاملين غارب بملعب العاملين بالبحر الأحمر .

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