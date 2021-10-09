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رئيس جامعة عين شمس: اقتربنا على الانتهاء من تطعيم 70 ألف طالب (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:45 م
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، تقرير يرصد تفاصيل الجولة التفقدية لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، داخل عدد من الجامعات المصرية للاطمئنان على سير العملية التعليمية في اليوم الدراسي الأول بالجامعات.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن نسبة حصول طلاب الجامعات على لقاح كورونا وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أنها تعد نسبة مرتفعة باعتبار أن عملية التطعيم بدأت خلال الإجازة الصيفية.

وأشار "عبدالغفار"، خلال لقاء خاص بالتقرير، إلى أنه سيتم تكثيف حملات تطعيم الطلاب خلال العشرة أيام المقبلة، لافتا إلى أن كافة الجامعات تطبق الاجراءات الاحترازية بكل دقة.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خلال التقرير، أن جامعة عين شمس بها أعلى كثافة طلابية على مستوى كل الجامعات، حيث يوجد 200 ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى، و25 ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا، لافتا إلى أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا اقترب من 70 ألف طالب.

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لقاح كورونا طلاب عين شمس جامعه عين شمس

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