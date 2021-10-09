محافظ الدقهلية يروي كواليس بكاء الطفل صاحب أطرف واقعة ببداية الدراسة

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كواليس ما دار بينه وبين الطفل أحمد عبدالوهاب، صاحب أطرف واقعة في بداية العام الدراسي الجديد، عندما بكى الطفل وطلب العودة إلى المنزل.





وقال مختار في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه أثناء جولته علي المدارس بأول يوم دارسة تفاجئ ببكاء الطفل في مدرسة منية سندوب للتعليم الأساسي، مشيرة إلى أن ذهابه للطفل كان رد فعل طبيعي وشعور أبوي عندما سمع بكاءه.



وتابع المحافظ: "طالبت الجميع بالصمت احترامًا لمشاعر الطفل وحتى استطيع طمأنته وإقناعه أنه بين زملائه وأنه سيقضي بينهم وقت طيبًا.. وهو ماحدث وتمت تهدئة الطقل، ولم أغادر حتي كف عن البكاء تمامًا".



وأكمل المحافظ أنه استكمل جولته عقب تهدئة الطفل والاطمئنان على انتظام الدراسة في المدرسة بأول أيام العام الدراسي.





وشهدت مدرسة منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية واقعة بكاء احد التلاميذ داخل مدرسة منية سندوب للتعليم الأساسي مطالبا المعلمة والمحافظ بالعودة لوالده وتدوين المعلمه له واجب بكراسته.



واستمر الطفل في البكاء حتى أقنعه المحافظ باستكمال اليوم الدراسي، ولم يغادر المحافظ إلا بعد تهدئة الطفل الذي أمسك بيد المحافظ وحاول الخروج معه.



وكان تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عدة مدارس بالمحافظة، لمتابعة انتظام الطلاب بالمدارس والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحتترازية.



وشملت جولة المحافظ المرور علي الفصول الدراسية بالمدرسة الثانوية الفنية الإلكترونية بالمنصورة ومدرسة منية سندوب الإبتدائية التابعتين لإدارة غرب المنصورة التعليمية.



وقال " مختار"أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الدقهلية، مشيراً إلى أنه تمت أعمال الصيانة الشاملة لـ28 مدرسة بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، وأعمال صيانه بسيطة لـ 32 مدرسة بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة.





كما تم طرح 27 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقرى شربين، وذلك لإستيعاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.