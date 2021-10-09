Advertisements

محافظ الدقهلية يروي كواليس بكاء الطفل صاحب أطرف واقعة ببداية الدراسة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:46 م
لحظة بكاء الطفل خلال جولة المحافظ
لحظة بكاء الطفل خلال جولة المحافظ
محمد كشك
كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كواليس ما دار بينه وبين الطفل أحمد عبدالوهاب، صاحب أطرف واقعة في بداية العام الدراسي الجديد، عندما بكى الطفل وطلب العودة إلى المنزل.

وقال مختار في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه أثناء جولته علي المدارس بأول يوم دارسة تفاجئ ببكاء الطفل في مدرسة منية سندوب للتعليم الأساسي، مشيرة إلى أن ذهابه للطفل كان رد فعل طبيعي وشعور أبوي عندما سمع بكاءه.

وتابع المحافظ: "طالبت الجميع بالصمت احترامًا لمشاعر الطفل وحتى استطيع طمأنته وإقناعه أنه بين زملائه وأنه سيقضي بينهم وقت طيبًا.. وهو ماحدث وتمت تهدئة الطقل، ولم أغادر حتي كف عن البكاء تمامًا".

وأكمل المحافظ أنه استكمل جولته عقب تهدئة الطفل والاطمئنان على انتظام الدراسة في المدرسة بأول أيام العام الدراسي.

وشهدت مدرسة منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية واقعة بكاء احد التلاميذ داخل مدرسة منية سندوب للتعليم الأساسي مطالبا المعلمة والمحافظ بالعودة لوالده وتدوين المعلمه له واجب بكراسته.

واستمر الطفل في البكاء حتى أقنعه المحافظ باستكمال اليوم الدراسي، ولم يغادر المحافظ إلا بعد تهدئة الطفل الذي أمسك بيد المحافظ وحاول الخروج معه.

وكان تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عدة مدارس بالمحافظة، لمتابعة انتظام الطلاب بالمدارس والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحتترازية.

وشملت جولة المحافظ المرور علي الفصول الدراسية بالمدرسة الثانوية الفنية الإلكترونية بالمنصورة ومدرسة منية سندوب الإبتدائية التابعتين لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وقال " مختار"أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الدقهلية، مشيراً إلى أنه تمت أعمال الصيانة الشاملة لـ28 مدرسة بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، وأعمال صيانه بسيطة لـ 32 مدرسة بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تم طرح 27 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقرى شربين، وذلك لإستيعاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.

الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية بكاء طفل الدقهلية بداية العام الدراسي الجديد اليوم الدراسي

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 9 ساعات

هالاند يحدد شرطين للانتقال إلى ناديه الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

ميسي يكشف أسرار رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تطورات أزمة أجايي مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بوجبا يكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية لـ"مدير مدرسة": "ناقصكم إيه حرام عليكم".. ويصدر قرارات هامة.. (صور)

تعرف على أبرز مظاهر استقبال مدارس الدقهلية لطلابها اليوم

زفة وإهانة.. طفل يتبول لا إراديا على نفسه بعد أن منعته مُعملته من الذهاب للحمام بمدرسة بالدقهلية

أبرز قرارات وتكليفات محافظ الدقهلية في جولة افتتاح وتفقد المدارس

محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)

"عايز أروح عند بابا".. تلميذ يفاجىء محافظ الدقهلية أثناء جولته (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

02:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements