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"مش عارفة أمشي من الزحمة".. وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل معرض تراثنا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أعربت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن سعادتها بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية، داعية الجمع لزيارته، واصفة إياه بأنه يدعو للفخر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد" إن الرئيس السيسي افتتح معرض تراثنا اليوم، والمعرض مفتوح أمام الجمهور حتى يوم 15 أكتوبر.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة هناك إقبال كبير من المواطنين على زيارة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، معلقة: "ما شاء الله العدد عمال يزيد مش عارف أمشي من الزحام".

ونوهت بأن حضور الرئيس السيسي افتتاح معرض تراثنا أمر يحدث للعام الثالث على التوالي؛ حيث تفقد المنتجات الحرفية المصرية ذات الجودة العالمية، مؤكدة أن حضور الرئيس رسالة للجميع باهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والتراثية ".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الرئيس السيسي استمع إلى العارضين في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، موضحة: "الرئيس كان بيقول العارضين طلبتكم ايه؟ وايه المواد الخام اللي عايزنها؟ أو الدعم الفني؟. أو القروض اللي عايزنها؟.. مش مجرد حوار ده توجيهات للوزارة بتذليل العقوبات عليهم".

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