خبير معلوماتي يكشف تفاصيل جديدة حول تعطل خدمات فيسبوك (فيديو)



قال المهندس محمد الحارثي، الخبير في أمن المعلومات، إن تعرض منصات السوشيال ميديا ومنها فيس بوك والواتس آب وانستجرام للأعطال والتوقف لما يقرب من 6 ساعات متواصلة، سبب استياءً لمليارات المستخدمين حول العالم الذين يعتمدون في وظائفهم وأعمالهم على تلك التطبيقات، ما اضطر البعض للبحث عن حلول بديلة في حالة تكرار حدوث هذه المشكلة مرة أخرى.



وأضاف "الحارثي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أسباب الأعطال التي حدثت مؤخرًا لم تخرج كونها عملية اختراق وسرقة بيانات للفيسبوك خاصة وأن إدارة فيسبوك تعلن مسبقًا عندما تجرى أي عمليات لتحديث خوادم السيرفر، ولا أحد يستطيع توقع وقت العطل ومتى رجوع هذه التطبيقات العمل.



وأشار الخبير في أمن المعلومات، إلى أن هذه الأعطال تعطي إنذار قوي للمستخدمين بعدم الاحتفاظ ببيانات سرية وخاصة على هذه التطبيقات حتى لا تكون معرضه للسرقة والاختراق، خاصة وأنه لا أحد يستطيع توقع وقت العطل ومتى رجوع هذه التطبيقات العمل، مرجحًا الأعطال إلى تحديث لخادم السيرفر او لهجمة من مخترقين لتعطل عمل فيسبوك.





