Advertisements

خبير معلوماتي يكشف تفاصيل جديدة حول تعطل خدمات فيسبوك (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:52 م
كساب أحمد

قال المهندس محمد الحارثي، الخبير في أمن المعلومات، إن تعرض منصات السوشيال ميديا ومنها فيس بوك والواتس آب وانستجرام للأعطال والتوقف لما يقرب من 6 ساعات متواصلة، سبب استياءً لمليارات المستخدمين حول العالم الذين يعتمدون في وظائفهم وأعمالهم على تلك التطبيقات، ما اضطر البعض للبحث عن حلول بديلة في حالة تكرار حدوث هذه المشكلة مرة أخرى.

وأضاف "الحارثي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أسباب الأعطال التي حدثت مؤخرًا لم تخرج كونها عملية اختراق وسرقة بيانات للفيسبوك خاصة وأن إدارة فيسبوك تعلن مسبقًا عندما تجرى أي عمليات لتحديث خوادم السيرفر، ولا أحد يستطيع توقع وقت العطل ومتى رجوع هذه التطبيقات العمل.

وأشار الخبير في أمن المعلومات، إلى أن هذه الأعطال تعطي إنذار قوي للمستخدمين بعدم الاحتفاظ ببيانات سرية وخاصة على هذه التطبيقات حتى لا تكون معرضه للسرقة والاختراق، خاصة وأنه لا أحد يستطيع توقع وقت العطل ومتى رجوع هذه التطبيقات العمل، مرجحًا الأعطال إلى تحديث لخادم السيرفر او لهجمة من مخترقين لتعطل عمل فيسبوك.


أخبار تهمك

تعرف على تطورات أزمة أجايي مع الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

ميسي يكشف أسرار رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 9 ساعات

بوجبا يكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة

هالاند يحدد شرطين للانتقال إلى ناديه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

02:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements