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نائب محافظ الأقصر يتفقد الأجهزة المحلية لمتابعة سير عملها (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:54 م
جانب من جولة نائب محافظ الأقصر
جانب من جولة نائب محافظ الأقصر
طاهر الحساني
أجرى محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينتي البياضية والأقصر، في اطار متابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية.

وبدأت جولة نائب المحافظ خلال الجولة طريق المسار السياحي بداية من منطقة العوامية مرورًا بمدخل مدينة البياضية وتابع خلال الجولة مستوي النظافة واعمال التجميل والتزيين.

كما تفقد طريق المطار ومدخل مدينة الأقصر وتابع اعمال التطوير المستمرة بالطريق، حيث تابع نائب المحافظ سير العملية التعليمية بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الاساسي بمدينة البياضية وتفقد عدد من الفصول للإطمئنان علي انتظام اليوم الدراسي الاول والتزام القائمين علي العملية التعليمية والطلاب والطالبات بالاجراءات الوقائية حرصًا علي سلامتهم.

رافق نائب المحافظ في جولته، العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
نائب محافظ الأقصر يتفقد الأجهزة المحلية لمتابعة سير عملها (صور)
نائب محافظ الأقصر يتفقد الأجهزة المحلية لمتابعة سير عملها (صور)
نائب محافظ الأقصر يتفقد الأجهزة المحلية لمتابعة سير عملها (صور)
نائب محافظ الأقصر يتفقد الأجهزة المحلية لمتابعة سير عملها (صور)
نائب محافظ الأقصر يتفقد الأجهزة المحلية لمتابعة سير عملها (صور)
نائب محافظ الأقصر يتفقد الأجهزة المحلية لمتابعة سير عملها (صور)

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