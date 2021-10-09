تعرف على الملعب الأقرب لاستضافة مواجهة العودة بين الزمالك وتوسكر

خرج ملعب ستاد القاهرة الدولي من حسابات الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لاستضافة مواجهة العودة بين الزمالك وتوسكر الكيني.





وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأن مباراة العودة أمام توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا لن تقام على ستاد القاهرة، وملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة المباراة حتى الآن.





ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.





وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.





ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.



