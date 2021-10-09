لهذا السبب شرين عبد الوهاب تكشف عن عمرها الحقيقي

كشفت الفنانة شرين عبد الوهاب عن عمرها الحقيقي وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".





وعلقت شرين عبر صفحتها قائلة "ربنا يخليكوا ليا، دايما عيلة، مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة وأنتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدا، وأيوه، هما 39 وردة بس".







ومن جانب أخر يذكر أن أول ظهور غنائي حقيقي للفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية مشتركة لها مع الفنان محمد محيي كانت ضمن ألبوم صورة ودمعة الذي طرح عام 2000.