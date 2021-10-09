Advertisements

لهذا السبب شرين عبد الوهاب تكشف عن عمرها الحقيقي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:23 م
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
أروي حمدي
كشفت الفنانة شرين عبد الوهاب عن عمرها الحقيقي وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".


وعلقت شرين عبر صفحتها قائلة "ربنا يخليكوا ليا، دايما عيلة، مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة وأنتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدا، وأيوه، هما 39 وردة بس".



ومن جانب أخر يذكر أن أول ظهور غنائي حقيقي للفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية مشتركة لها مع الفنان محمد محيي كانت ضمن ألبوم صورة ودمعة الذي طرح عام 2000.

الكلمات المفتاحية

الفنانة شرين عبد الزهاب الفنان محمد محي الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بوجبا يكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب أفشة.. موسيماني يتخذ قرارا عاجلا قبل مواجهة بطل النيجر

منذ 35 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شيرين تنفي تعاقدها على إقامة حفلة في الساحل الشمالي

"كاجول" تتفاعل مع جمهورها.. وحمدي الميرغني يسخر من "أوس أوس".. 10 "بوستات" تفاعل بها النجوم على "السوشيال"

عمرو مصطفى ساخرًا من شيرين عبد الوهاب: "يا حافية القدمين"

في عيد ميلادها الـ39.. تعرف علي تفاصيل تعاون شيرين عبدالوهاب مع "روتانا"

أصالة عن "مش قد الهوى" لـ شيرين: "بتمرجح المشاعر بكل رقة"

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن شيرين عبدالوهاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

02:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements