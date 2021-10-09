نيفين جامع : 1500 مشارك فى معرض تراثنا.. والأسعار فى منتاول الجميع



قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتما بالعارضين في معرض "تراثنا، خلال افتتاحه المعرض صباح اليوم،، وتلبية مطالبهم لكونهم أصحاب مهن وحرف يجب الحفاظ عليها.



وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يشارك فيه حوالي 1500 عارض من مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أنه يوجد ركن كامل لشمال سيناء والقنطرة شرق في معرض تراثنا، وركن بالصعيد، وهناك أجنحة لدولة الأردن والإمارات والسودان ".



وحول أسعار المنتجات في معرض تراثنا قالت إن الأسعار مميزة جدا ومناسبة"، ومبيعات معرض تراثنا العام الماضي وصلت لـ 100 مليون جنيه ".

