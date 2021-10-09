الشيخ الجندي يُفجر مفاجأة عن فتوى لـ"علي جمعة" بخصوص الطلاق الشفوي (فيديو)

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفتوى خرجت من الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق منذ عام 2007 والتي تتعلق بمسألة الطلاق الشفوي.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه ورد للشيخ علي جمعة تساؤلً تعلق بحكم الشرع في أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين على صورة الطلاق وأن الطلاق لا يقع إذا كان شفويًا ولكنه يقع عند الذهاب إلى المأذون.



وأضاف أن الشيخ علي جمعة رد آنذاك بأنه اتفاق الزوجين على صورة الطلاق لم ترد في نصوص الشارع الحكيم ولا نصوص الفقهاء عبر العصور المختلفة للفكر في العصر الإسلامي.



وأشار إلى أن الشيخ علي جمعة أكد أن هذه الصورة تحتاج إلى تضافر جهود العلماء الاجتهادية ليحكموا بجواز العمل بهذه الصورة أو عدم جوازه حتى تنتهي بها المهازل التي تظهر من وقت لآخر بسبب ألفاظ الطلاق.



وتابع "ما أعجبني في هذه الفتوى للشيخ علي جمعة والتي سبق بها عصره أنه لم يكفر ولم يجرم من يريد ذلك، ولكن أكد لهم أن المسألة تحتاج إلى اجتهاد وهو ما قررت المملكة العربية السعودية فيما بعد بعدم وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين بوثيقة رسمية.



