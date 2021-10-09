طبيب يكشف الحل النهائي لعلاج دوالي الخصية.. تعرف عليه (فيديو)

قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن أشعة الدوبلر فوق الخصيتين احد الاشاعات التي قد يحدث بها خطأ، ولهذا يجب إجرائها عند متخصص لديه خبرة كبيرة.



وتابع "العياشي"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمنية مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الحل النهائي والجذري للدوالي هو التدخل الجراحي، ولا يجب على المريض ان يخشى من هذا الأمر، خاصة ان هذا الإجراء لا يأخذ أكثر من نصف ساعة.



ولفت إلى أن عملية الدوالي كانت في الماضي تجرى من خلال إجراءات تقليدية، ولكن العملية الآن تجرى من خلال تكنولوجي متقدم، وهذا يزيد من فرص النجاح، ويقلل من فرص المضاعفات.

