تدريبات فنية وخططية في الأهلي استعدادا لموقعة بطل النيجر

قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات فنية وخططية مساء اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 16 أكتوبر الجاري.





شهدت التدريبات التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.





كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





تأتي الوحدة البدنية التي استمرت 30 دقيقة في إطار البرنامج الموضوع للاعبين، استعدادًا للمرحلة المقبلة.





وفي سياق متصل عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا المحدد لها يوم 16 أكتوبر الجاري.









وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.





وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.





ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.



