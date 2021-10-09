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بعد الفوز على ليبيا.. تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة بتصفيات كأس العالم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:01 م
مصر
مصر
علي خلاف

تغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على نظيره منتخب ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا 

و سجل عمر مرموش هكف منتخب مصر الوحيد الذي أعطى الفراعنة فوزا ثمينا على ضيفه الليبي في المبارة التي أقيمت ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد ليبيا على ملعب الأخير مساء الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2022.

وتنقل مواجهة منتخب مصر ضد ليبيا بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

من الجدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد 7 نقاط ويأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

الكلمات المفتاحية

مصر وليبيا مصر ضد ليبيا مجموعة مصر أس العالم 2022

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