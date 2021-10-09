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العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، القافلة الطبية التي شكلتها هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بقيادة الدكتور مصطفى شعبان لجميع التخصصات، بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الخيرية بقيادة دكتورة نور الهدى الجمال، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لتوقيع الكشف الطبي على سكان منطقة الجزر ببحر البقر جنوب بورسعيد أو ما يسمى "بالمثلت المعدوم" وصولًا للمناطق الأكثر إحتياجًا.

وكادت سيارة النقل الجماعي "الميني باص" التي أقلت الأطباء المتخصصين من هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأعضاء مؤسسة مشكاة نور الخيرية أن تنقلب ذهابا وإيابًا لعدة مرات، لصعوبة وضيق الانتقال عبر الطريق البري وصولا لمنطقة «جزر المراحات» ببحر البقر جنوب بورسعيد.

وأعرب دكتور مصطفي شعبان مدير إدارة هيئة الرعاية الصحية عن فخره واعتزازة بفريق القافلة الطبية الذي أصر على مساعدة ومساندة أهالي جنوب بورسعيد بمنطقة «جزر المراحات» رغم صعوبة ومشقة الانتقال والسفر عبر ممرات ضيقة وأنه أصر على تواجده بين فريق الأطباء منذ الساعات الأولى دعما لفريقه من القافلة الطبية، ولمساعدة أكثر المناطق احتياجا بمحافظة بورسعيد وهي «المثلث المعدم».

وصرحت دكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مشكاة نور الخيرية، بأن فريق العمل داخل مؤسسة مشكاة نور يعمل منذ شهور على حصر عدد الأسر والأطفال والمرضى وحصر إحتياجات الأسر للحصول على حياة كريمة، فقامت بتسقيف أكثر من 80 منزل لحمايتهم من الشتاء والبرد القارص وأيضا تقديم المساعدات الغذائية المقدمة من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وكميات من "البطاطين" اغطية الشتاء، دعما منه ومساعدة لمجهود المؤسسة لمساعدة الأسر.

وقالت الدكتورة هبة الحديدي مدير إدارة التسويق وريادة الأعمال بهيئة الرعاية الصحية، إن فريق الأطباء من القافلة الطبية تفانوا جميعا فى العمل وخدمة أهالى منطقة «المثلث المعدوم» حيث كادت السيارة المقلة للأطباء من الإنقلاب مرات عديدة ذهابا وأيابًا، إلا أنهم كانوا مصرين على استكمال رحلة العمل للوصول للمرضي لعلاجهم، واكملت أن روح العمل بينهم كفريق جماعي كانت الداعم الأساسي لفعل الخير ومساعدة البسطاء.


وكانت قد أنطلقت القافلة الطبية مدعومة بجميع الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما تم عمل التسجيلات اللازمة للمواطنين الغير مسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعمل التحويلات اللازمة للحالات التي تستلزم إجراءات تخصصية دقيقة، وتم التنسيق من خلال إدارة التسويق وريادة الاعمال د هبة الحديدي بالتعاون مع إدارات الهيئة من إدارة الرعاية الأولية، د مروة حلاوة، وإدارة الرعاية الثنائية والثالثية وإدارة إرضاء المنتفعين.
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)
العناية الإلهية تنقذ سيارة أطباء من الانقلاب 3 مرات ضمن قافلة في بورسعيد (صور)

الكلمات المفتاحية

مشكاة نور قافلة طبية بورسعيد اخبار مصر

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